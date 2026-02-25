CORSO FLEURI Départ Plage Verte Saint-Brevin-les-Pins
Début : 2026-08-01 21:00:00
Défilé de chars colorés et fleuris accompagnés de musiciens et danseuses, dans le centre-ville de l’Océan.
18h30 Initiation danse bretonne, avec Askol Du Plage Verte.
Départ Plage Verte Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 40 76 85 brev.anim44@gmail.com
