CORSO FLEURI Départ Plage Verte Saint-Brevin-les-Pins

CORSO FLEURI

Départ Plage Verte Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

2026-08-01

Défilé de chars colorés et fleuris accompagnés de musiciens et danseuses, dans le centre-ville de l’Océan.

18h30 Initiation danse bretonne, avec Askol Du Plage Verte.



Départ Plage Verte Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 40 76 85 brev.anim44@gmail.com

