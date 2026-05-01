Frontignan

CORSO GRANDE CAVALCADE PRINTEMPS

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Les chars du comité des fêtes font leur grand retour pour fêter le printemps, avec fanfares, peñas, musiques et paillettes, mettant à l’honneur les festivités, la culture et le patrimoine de la ville. Organisé en partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

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English :

L’événement CORSO GRANDE CAVALCADE PRINTEMPS Frontignan a été mis à jour le 2026-04-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE