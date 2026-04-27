Frontignan

De maison en maison Lectures théâtralisées

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Venez faire connaissance avec une des facettes de l’UTL34 grâce à cette manifestation littéraire ouverte à tous! Scénettes de lectures théâtralisées lues par le groupe qui les a travaillées tout au long de l’année scolaire, sous la direction de leur Professeur: Madame Marie-Claire MIR.

Venez faire connaissance avec une des facettes de l’UTL34 grâce à cette manifestation littéraire ouverte à tous! Scénettes de lectures théâtralisées lues par le groupe qui les a travaillées tout au long de l’année scolaire, sous la direction de leur Professeur: Madame Marie-Claire MIR. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

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English :

Come and get to know one of the facets of UTL34 thanks to this literary event open to all! Dramatized readings read by the group who worked on them throughout the school year, under the guidance of their teacher: Madame Marie-Claire MIR.

L’événement De maison en maison Lectures théâtralisées Frontignan a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE