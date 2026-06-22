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AGENDA · Guémené-sur-Scorff

Costumes bretons Lithographies de Jean Coffinières Bains de la Reine Guémené-sur-Scorff

vendredi 10 juillet 2026 · Bains de la Reine · Guémené-sur-Scorff

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Bains de la Reine
Adresse
5 place du château
Ville
56160 Guémené-sur-Scorff
Département
Morbihan
Tarif

Guémené-sur-Scorff

Costumes bretons Lithographies de Jean Coffinières

Bains de la Reine 5 place du château Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-31 18:30:00

Date(s) :
2026-07-10

À l’occasion des Fêtes de Cornouaille de 1952, Jean Coffinières réalise 24 lithographies en couleur de costumes bretons, tirées en 1000 exemplaires et préfacées par Pierre Hélias. Cette exposition vous propose de découvrir cette œuvre, accompagnée de quelques coiffes et costumes bretons.   .

Bains de la Reine 5 place du château Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04 

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English :

L’événement Costumes bretons Lithographies de Jean Coffinières Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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