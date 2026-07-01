Costumes bretons – lithographies de Jean Coffinières, Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff

Informations pratiques

Costumes bretons – lithographies de Jean Coffinières 10 – 31 juillet Les Bains de la Reine Morbihan

3€ Tarif adulte, Gratuit pour les adhérents et les -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T09:30:00+02:00 – 2026-07-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T18:30:00+02:00

À l’occasion des Fêtes de Cornouaille de 1954, Jean Coffinières réalise 24 lithographies en couleur de costumes bretons, tirées en 1000 exemplaires et préfacées par Pierre Hélias. Cette exposition vous propose de découvrir ces oeuvres, accompagnées de quelques coiffes et costumes bretons.

Les Bains de la Reine 5 place du château guémené Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne https://www.lesbainsdelareine.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://lesbainsdelareine.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@kastellkozh.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680300604 »}] Les « bains de la reine » à Guémené-sur-Scorff abritent une salle d’étuve, autrefois aménagée dans le château de Guémené (vers 1380). Commandée par Jean 1er de Rohan et son épouse Jeanne de Navarre, elle présente toutes les caractéristiques du sauna et du hammam. Elle témoigne ainsi du soin apporté à l’hygiène et au bien-être dans les châteaux médiévaux.

Placés au centre de l’espace muséal, les vestiges du sauna et les différents supports pédagogiques (panneaux, vidéos, et maquette) vous réconcilieront avec cette période, loin d’être aussi crasseuse qu’on l’imagine ! 3€ par adulte ; Horaires et ouvertures de l’espace muséal : à consulter sur le site internet.

Découvrez les lithographies originales en couleur réalisées par Jean Coffinières lors des Fêtes de Cornouaille en 1954. Ces portraits sont accompagnés de coiffes et costumes bretons. exposition art

Association Kastell Kozh