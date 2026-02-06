Côte de boeuf lafatoise Lafat
Côte de boeuf lafatoise Lafat samedi 18 juillet 2026.
Côte de boeuf lafatoise
Le Bourg Lafat Creuse
Repas en plein air autour d’une côte de boeuf, soirée dansante
Tarif 22€ adulte, 12€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Tel 07.49.26.19.36 comitedesfeteslafat@gmail.com .
Le Bourg Lafat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 26 19 36
English : Côte de boeuf lafatoise
