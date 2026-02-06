Côte de boeuf lafatoise Lafat

Côte de boeuf lafatoise

Le Bourg Lafat Creuse

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

2026-07-18

Repas en plein air autour d’une côte de boeuf, soirée dansante

Tarif 22€ adulte, 12€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Tel 07.49.26.19.36 comitedesfeteslafat@gmail.com .

Le Bourg Lafat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 26 19 36

