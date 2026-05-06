Lafat

Journée à la Bussière

La Bussière Lafat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

14h30 Départ randonnée

Les Marcheux de Saint-Plantaire vous ont concocté une sublime randonnée de 7 km dans la nature environnante.(Café offert)

15h Balade botanique

Nathalie du Jardin des Harmonies vous guide à la découverte des plantes sauvages et de leurs secrets.

16h Présentation du Vin à Poil, des techniques de vinification à l’ancienne et sans intrants , suivie d’une dégustation.

Xavier Marchais, le vin à poil, berger et vigneron pur jus en Creuse.

17h LES OLYMPIADES PAYSANNES

Vous excellez au lancer de sabot ou vous avez toujours rêvé d’une course en sac ? Relevez les défis et tentez de décrocher la victoire! Tous âges. Réservation conseillée

19h30 DJ SET Dj Nieve Volcanica vous propose un voyage autour des musiques festives d’Amérique latine, des Caraïbes et du Brésil.

Tout l’après-midi Marché paysan avec artisanat, plantes, produits de la ferme. Atelier affûtage d’outil .

La Bussière Lafat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 89 80 88

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English : Journée à la Bussière

L’événement Journée à la Bussière Lafat a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Pays Dunois