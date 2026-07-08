Informations pratiques

Voulême

Couché tard !

Voulême Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 13:45:00

fin : 2026-08-01 02:00:00

Date(s) :

2026-08-01

13h45 La machine à chanter

Cie EX.T.R.A (chorale)

15h15 Mr & Mme Poiseau

Cie l’Arbre à vache (humour visuel)

16h30 Un verano Naranja

Tuga (mime-clown)

18h00 Starsky Minute

Cie La dépliante (burlesque absurde)

Tout public à partir de 10 ans

19h30 Le GOP

Cie Gorgomar (ukulele burlesque)

21h30 The requiem of Sophie Withman

Cie La volada (clown déjanté)

22h30 Transbal Express

(bal autour du monde)

00h00 DJ Cawole et DJ’B

(dancefloor)

Organisé par La Famille moins le quart, la Cie Ex.T.R.A, le Comité des fêtes, Acca , et les Crins du sourire.

Avec le soutien de la Commune de Voulême, du Département de la Vienne, de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou et du Crédit Agricole Tourisme Poitou.

BAR & RESTAURATION + ESPACE CAMPING .

Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 73 72 73

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English : Couché tard !

L’événement Couché tard ! Voulême a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou