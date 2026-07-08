Couché tard ! Voulême
samedi 1 août 2026 · Voulême
Informations pratiques
Voulême
Couché tard !
Voulême Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 13:45:00
fin : 2026-08-01 02:00:00
Date(s) :
2026-08-01
13h45 La machine à chanter
Cie EX.T.R.A (chorale)
15h15 Mr & Mme Poiseau
Cie l’Arbre à vache (humour visuel)
16h30 Un verano Naranja
Tuga (mime-clown)
18h00 Starsky Minute
Cie La dépliante (burlesque absurde)
Tout public à partir de 10 ans
19h30 Le GOP
Cie Gorgomar (ukulele burlesque)
21h30 The requiem of Sophie Withman
Cie La volada (clown déjanté)
22h30 Transbal Express
(bal autour du monde)
00h00 DJ Cawole et DJ’B
(dancefloor)
Organisé par La Famille moins le quart, la Cie Ex.T.R.A, le Comité des fêtes, Acca , et les Crins du sourire.
Avec le soutien de la Commune de Voulême, du Département de la Vienne, de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou et du Crédit Agricole Tourisme Poitou.
BAR & RESTAURATION + ESPACE CAMPING .
Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 73 72 73
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English : Couché tard !
L’événement Couché tard ! Voulême a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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