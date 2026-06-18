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Coucher de soleil au Testavoyre Chalet du Meygal Queyrières

Coucher de soleil au Testavoyre Chalet du Meygal Queyrières samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Chalet du Meygal

Adresse : 140 route du chalet du Meygal

Ville : 43260 Queyrières

Département : Haute-Loire

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Queyrières

Coucher de soleil au Testavoyre

Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-11

Balade commentée et dégustation de produits du terroir au sommet du Testavoyre avec une vue incroyable à 360°.
Sur réservation.
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Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67  lechaletdumeygal@gmail.com

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English :

Guided walk and tasting of local produce at the top of Testavoyre, with an incredible 360° view.
Reservations required.

L’événement Coucher de soleil au Testavoyre Queyrières a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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