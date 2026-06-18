Coucher de soleil au Testavoyre Chalet du Meygal Queyrières
Coucher de soleil au Testavoyre Chalet du Meygal Queyrières samedi 11 juillet 2026.
Queyrières
Coucher de soleil au Testavoyre
Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-11
Balade commentée et dégustation de produits du terroir au sommet du Testavoyre avec une vue incroyable à 360°.
Sur réservation.
.
Chalet du Meygal 140 route du chalet du Meygal Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided walk and tasting of local produce at the top of Testavoyre, with an incredible 360° view.
Reservations required.
L’événement Coucher de soleil au Testavoyre Queyrières a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
À voir aussi à Queyrières (Haute-Loire)
- Balade guidée au Suchaillou Chalet du Meygal Queyrières 11 juillet 2026
- Balade à poney au chalet du Meygal Raffy Queyrières 11 juillet 2026
- Escalade Raffy Queyrières 15 juillet 2026
- Fête du pain Assemblée des Drayes Queyrières 7 août 2026