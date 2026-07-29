Informations pratiques

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COUCHER DE SOLEIL PYRÉNÉEN

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME D’ASPET Aspet Haute-Garonne

Tarif : 85 – 85 – EUR

85

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Quoi de plus époustouflant qu’un coucher de soleil en montagne !

Moment privilégié de la journée, où le ciel s’embrase, magie des couleurs, une féérie qui ne vous laissera pas indifférent. Toute la beauté des cimes se dessinant à l’horizon, moment propice pour découvrir la moyenne montagne autrement en Haute-Garonne. Immergez-vous également dans le monde la nuit à la rencontre d’un univers fascinant et insolite.

Niveau facile, initiation, pratique occasionnelle en famille ou entre ami(e). Itinéraire à votre rythme, très progressif, par un chemin forestier.

Prévoir des affaires de randonnée, un pique-nique et de l’eau, veste coupe-vent avec capuche (il peut faire frais), une lampe de poche ou frontale avec piles neuves (pour le retour nocturne). Possibilité d’utiliser la lampe de votre portable (vérifier de bien recharger votre appareil). 85 .

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME D’ASPET Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

What could be more %E9breathtaking than a sunset in the mountains!

L’événement COUCHER DE SOLEIL PYRÉNÉEN Aspet a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE