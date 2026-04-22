Couleurs d’automne Les Bordes
Couleurs d’automne Les Bordes samedi 26 septembre 2026.
Les Bordes
Couleurs d’automne
Les Bordes Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez découvrir, lors de cette balade automnale, la diversité des couleurs et des fruits des arbustes présents sur les Pelouses du Bois du Roi.
5 .
Les Bordes 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
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English :
Come and discover the diversity of colors and fruits of the shrubs on the Bois du Roi lawns during this autumn walk.
L’événement Couleurs d’automne Les Bordes a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY
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