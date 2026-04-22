Les Bordes

Couleurs d’automne

Les Bordes Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir, lors de cette balade automnale, la diversité des couleurs et des fruits des arbustes présents sur les Pelouses du Bois du Roi.

5 .

Les Bordes 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the diversity of colors and fruits of the shrubs on the Bois du Roi lawns during this autumn walk.

L’événement Couleurs d’automne Les Bordes a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY