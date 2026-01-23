La Journée des Mômes Les Bordes
La Journée des Mômes Les Bordes dimanche 27 septembre 2026.
La Journée des Mômes
Espace Châpiteau Les Bordes Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Toute une journée destinée aux enfants
11h Baille Baille Par la Compagnie Allo Maman Bobo (30 min., de 0 à 6 ans), une tendre histoire de berceuses et de rêves.
15h Le Valpiniste Par la Compagnie Monsieur Bû (50 min., dès 5 ans), un conte philosocirque où l’histoire de Mémé et les souvenirs de nos aînés nous guident vers le sommet du mont Jura questionnant notre capacité à surmonter nos peurs.
16h30 Au hasard des chemins Par la Compagnie Allo Maman Bobo (55 min., dès 4 ans), une aventure audacieuse sur des chemins mystérieux, où découvertes, rencontres inattendues et défis nous attendent…
– par la Gare 126 –
– avec le soutien de la Communauté de Communes du Val de Sully dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully – .
Espace Châpiteau Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 49 25 69 lagare126@gmail.com
