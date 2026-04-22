Les Bordes

Les papillons du Bois du Roi

Les Bordes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 09:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Partez à la rencontre des papillons du Bois du Roi et découvrez la diversité de ces jolis insectes aux ailes colorées.

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Les Bordes 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

Meet the butterflies of the Bois du Roi and discover the diversity of these pretty insects with their colorful wings.

L’événement Les papillons du Bois du Roi Les Bordes a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY