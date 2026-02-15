Fête du Bois

Les Bordes Loiret

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

La 6 ème édition de la fête du bois aura lieu les 5 & 6 septembre 2026 sur la commune de BONNEE au lieu-dit CHAPPE avec pour thème principal les vieux outils.

Venez découvrir ou redécouvrir la forêt, sa beauté et sa richesse, et ses métiers, parfois méconnus.

En parcourant les allées, vous pourrez observer les différentes phases de la vie du bois telles la culture des arbres, l’exploitation forestière, ou encore la transformation du bois.

Au programme des 2 jours 150 exposants sur 15 hectares, animations concours de bûcherons, animations musicales et ludiques. 3 .

Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire fetedubois@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du Bois Les Bordes a été mis à jour le 2026-02-12 par OT SULLY-SUR-LOIRE