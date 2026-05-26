Les Bordes

INITIATION MARCHE NORDIQUE

Rue du Château d’Eau Les Bordes Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Envie de bouger en pleine nature ? Découvrez la marche nordique !

L’association Body Bordes vous propose une séance découverte et initiation de marche nordique

Envie de bouger en pleine nature ? Découvrez la marche nordique ! ??

L’association Body Bordes vous propose une séance découverte de marche nordique ??

Samedi 27 juin

Gymnase municipal Les Bordes (45460)

Au programme

Initiation aux bases de la marche nordique

Conseils techniques avec un animateur diplomé

Parcours accessible à tous, dans une ambiance conviviale

Moment de bien-être en pleine nature

Que vous soyez débutant ou simplement curieux, cette séance est faite pour vous !

Horaires 10h à 12h

Matériel bâtons fournis (ou venez avec les vôtres si vous en avez) 5 .

Rue du Château d’Eau Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com

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English :

Want to get moving in the great outdoors? Discover Nordic Walking!

The Body Bordes association offers you an introductory Nordic walking session

L’événement INITIATION MARCHE NORDIQUE Les Bordes a été mis à jour le 2026-05-26 par ADRT45