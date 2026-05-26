INITIATION MARCHE NORDIQUE Les Bordes
INITIATION MARCHE NORDIQUE Les Bordes samedi 27 juin 2026.
Les Bordes
INITIATION MARCHE NORDIQUE
Rue du Château d’Eau Les Bordes Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Envie de bouger en pleine nature ? Découvrez la marche nordique !
L’association Body Bordes vous propose une séance découverte et initiation de marche nordique
Envie de bouger en pleine nature ? Découvrez la marche nordique ! ??
L’association Body Bordes vous propose une séance découverte de marche nordique ??
Samedi 27 juin
Gymnase municipal Les Bordes (45460)
Au programme
Initiation aux bases de la marche nordique
Conseils techniques avec un animateur diplomé
Parcours accessible à tous, dans une ambiance conviviale
Moment de bien-être en pleine nature
Que vous soyez débutant ou simplement curieux, cette séance est faite pour vous !
Horaires 10h à 12h
Matériel bâtons fournis (ou venez avec les vôtres si vous en avez) 5 .
Rue du Château d’Eau Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com
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English :
Want to get moving in the great outdoors? Discover Nordic Walking!
The Body Bordes association offers you an introductory Nordic walking session
L’événement INITIATION MARCHE NORDIQUE Les Bordes a été mis à jour le 2026-05-26 par ADRT45
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