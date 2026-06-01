Fête de la Musique Les Bordes samedi 20 juin 2026.

Les Bordes

Fête de la Musique

Les Bordes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter la Musique avec 3 groupes qui sauront mettre l’ambiance et le DJ Pression Event qui ambiancera la fin de soirée !

Buvette et restauration sur place .

Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 3 86 96 03 75

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English :

L’événement Fête de la Musique Les Bordes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SULLY-SUR-LOIRE