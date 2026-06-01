Fête de la Musique Les Bordes
Fête de la Musique Les Bordes samedi 20 juin 2026.
Les Bordes
Fête de la Musique
Les Bordes Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter la Musique avec 3 groupes qui sauront mettre l’ambiance et le DJ Pression Event qui ambiancera la fin de soirée !
Buvette et restauration sur place .
Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 3 86 96 03 75
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English :
L’événement Fête de la Musique Les Bordes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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