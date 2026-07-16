Informations pratiques

Lizio

Couleurs de Bretagne à Lizio

Lizio Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Se retrouver ensemble et passer la journée dans une ambiance conviviale avec son matériel de peinture, en partageant la même passion, heureux, tout simplement. Vous serez accueillis pour créer une peinture ou un dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine de Lizio (bourg et environs) exclusivement sur le motif.

Le soir, votre œuvre sera exposée et vous pourrez participer au concours (non obligatoire) doté de récompenses. .

Lizio 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 92 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Couleurs de Bretagne à Lizio Lizio a été mis à jour le 2026-07-16 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande