COUL’TRAIL Aventure route des deux rivières Coulaures
dimanche 13 septembre 2026 · route des deux rivières · Coulaures
Informations pratiques
Coulaures
COUL’TRAIL Aventure
route des deux rivières Plaine de sports Coulaures Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le Trail de Coulaures fait son grand retour… avec une toute nouvelle formule !
Cette année, préparez-vous à vivre une expérience encore plus intense !
4 trails (de 6, 12, 19 et 30 km) vont parcourir l’ensemble de la commune avec des passages à gué
2 randonnées pédestres (de 6 et 12 km)
Foodtrucks, buvette, animations
Les parcours seront chronométrés et inscrits au calendrier des courses hors stade. Que vous soyez compétiteur dans l’âme ou simplement passionné de trail, c’est l’occasion parfaite de vous lancer un nouveau défi dans une ambiance conviviale et au cœur de magnifiques paysages. .
route des deux rivières Plaine de sports Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 48 99 96 explonatureevasion@gmail.com
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English : COUL’TRAIL Aventure
L’événement COUL’TRAIL Aventure Coulaures a été mis à jour le 2026-08-21 par Isle-Auvézère
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