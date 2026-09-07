Visite guidée du bourg de Coulaures, Chapelle Notre-Dame, Coulaures

Informations pratiques

Visite guidée du bourg de Coulaures 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée et commentée du bourg.

Rendez vous devant la chapelle.

Chapelle Notre-Dame 301 La Reille, 24420 Coulaures, France Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Chapelle de plan rectangulaire avec, au fond, un mur de refend pour faire la sacristie. Autrefois, la façade était occupée par deux arcades des deux côtés de la porte centrale. Les arcs ogivaux retombaient sur un pilier central remplacé par la porte. Ces deux baies restaient complètement ouvertes, fermées par une simple grille. Cela permettait aux pèlerins, obligés de rester sur la place à cause de l’exigüité, de suivre les cérémonies de l’intérieur. Cette chapelle a été édifiée sur le voeu d’un marin qui était menacé de naufrage au XIIIe siècle. Elle fut emportée par les eaux au cours d’une grande inondation au XVe siècle, et relevée quelques temps après.

Visite guidée et commentée du bourg.Rendez vous devant la chapelle.