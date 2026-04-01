Mazères-sur-Salat

COUNTDOWN SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

L’USINEUSE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Coup de théâtre à l’Usineuse !

Countdown spectacle d’improvisation théâtrale !

Entrée à prix libre Buvette et restauration sur place

Impro totale à l’Usineuse avec la compagnie des Acides Animés ! Le concept 3 improvisatrices, 15 contraintes du public, 60 minutes, 30 scènes improvisées.

La compagnie Les Acides Animés, c’est une compagnie hybride bayonnaise de créations artistiques du spectacle vivant et de l’audiovisuel, emmenée par la direction artistique de Laetitia Landelle, comédienne/voix off/chanteuse/formatrice/metteur en scène/maîtresse de cérémonie/improvisatrice tous terrains. .

L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Drama at the Usineuse!

L’événement COUNTDOWN SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE