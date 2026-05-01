Country Party La Paillote by X’trem Village Lamontjoie

Lamontjoie

Country Party

La Paillote by X’trem Village 39 route de Nérac Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Plongez dans l’ambiance Far West le temps d’une Country party le 23 mai 2026 à la Paillote pour une journée festive et conviviale ! Une occasion idéale de profiter du plein air et de l’esprit western seul, en famille ou entre amis.

Programme de la journée (14h-19h)

– Démonstrations et initiations de danse pour tous avec le club de country de Boé Bon Encontre ;

– Danse l’après-midi avec playlist CD ;

– Jeux de cornhole ;

– Balade à poney (5€ le tour).

Concert & danse (20h30 22h15) Mr White Solo, muni de sa légendaire guitare Gretsch Orange et du rythme au pied, vous fera vibrer avec un répertoire mêlant vraie Country, Rockab’ des années 50.

Restauration sur place avec La Paillotte (carte spéciale).

Nous vous attendons nombreux, avec bien sûr vos plus belles santiags, chemise à carreaux et chapeaux ! .

La Paillote by X’trem Village 39 route de Nérac Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 11 36 campingxtremvillage@gmail.com

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English : Country Party

L’événement Country Party Lamontjoie a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret