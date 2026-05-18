Marchés de Producteurs de Pays de Lamontjoie Place du Dominé Lamontjoie
Marchés de Producteurs de Pays de Lamontjoie Place du Dominé Lamontjoie jeudi 2 juillet 2026.
Lamontjoie
Marchés de Producteurs de Pays de Lamontjoie
Place du Dominé Parc de la Salle des Fêtes Lamontjoie Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Rien de mieux que les marchés de producteurs de pays en Lot-et-Garonne ! Venez découvrir celui de Lamontjoie avec animation musicale en plein air.
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Place du Dominé Parc de la Salle des Fêtes Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 83 83
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English : Marchés de Producteurs de Pays de Lamontjoie
There is nothing better than the local farmers’ markets in Lot-et-Garonne! Come and discover the one in Lamontjoie with open-air musical entertainment.
L’événement Marchés de Producteurs de Pays de Lamontjoie Lamontjoie a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret