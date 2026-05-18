Marchés de Producteurs de Pays de Lamontjoie Place du Dominé Lamontjoie

Lamontjoie

Marchés de Producteurs de Pays de Lamontjoie

Place du Dominé Parc de la Salle des Fêtes Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Rien de mieux que les marchés de producteurs de pays en Lot-et-Garonne ! Venez découvrir celui de Lamontjoie avec animation musicale en plein air.

Rien de mieux que les marchés de producteurs de pays en Lot-et-Garonne ! Venez découvrir celui de Lamontjoie avec animation musicale en plein air. .

Place du Dominé Parc de la Salle des Fêtes Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 83 83

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English : Marchés de Producteurs de Pays de Lamontjoie

There is nothing better than the local farmers’ markets in Lot-et-Garonne! Come and discover the one in Lamontjoie with open-air musical entertainment.

L’événement Marchés de Producteurs de Pays de Lamontjoie Lamontjoie a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret