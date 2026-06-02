La montjoyarde Rando VTT et pédestre Salle des fêtes Lamontjoie

Lamontjoie

La montjoyarde Rando VTT et pédestre

Salle des fêtes Couvent des clarisses Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Amateurs de pleine nature et de sport, rendez-vous à Lamontjoie pour la 1ère édition de La Montjoyarde, une nouvelle manifestation qui s’inscrit dans l’héritage de la célèbre Gasconnère et de ses parcours appréciés des vététistes depuis plusieurs générations.

Amateurs de pleine nature et de sport, rendez-vous à Lamontjoie pour la 1ère édition de La Montjoyarde, une nouvelle manifestation qui s’inscrit dans l’héritage de la célèbre Gasconnère et de ses parcours appréciés des vététistes depuis plusieurs générations.

Au programme, plusieurs circuits adaptés à tous les niveaux un parcours VTT sportif de 47 km, un circuit découverte de 27 km, un parcours de 13 km réservé aux enfants, ainsi qu’une randonnée pédestre de 13 km pour les marcheurs. Tout au long des itinéraires, les participants pourront profiter de ravitaillements aux saveurs gasconnes.

Le départ sera donné depuis la salle des fêtes de Lamontjoie. Un café sera offert avant le départ et un apéritif convivial attendra les participants à l’arrivée.

Inscriptions sur place à partir de 7h30.

Tarifs

47 km 8 €

27 km 7 €

VTT enfants 13 km 3 €

Randonnée pédestre 5 €. .

Salle des fêtes Couvent des clarisses Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lamontjoyarde@gmail.com

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English : La montjoyarde Rando VTT et pédestre

Lovers of the great outdoors and sport, come to Lamontjoie for the 1st edition of La Montjoyarde, a new event that follows in the footsteps of the famous Gasconnère and its routes, which have been popular with mountain bikers for generations.

L’événement La montjoyarde Rando VTT et pédestre Lamontjoie a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de l’Albret