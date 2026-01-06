Coup de coeur surprise (Rex) Brive-la-Gaillarde
lundi 7 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Coup de coeur surprise (Rex)
3 boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 20:30:00
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-09-07
Nous vous proposons chaque mois un film en Avant-Première, dont le titre et le sujet vous sont inconnus jusqu’aux premières images … Ce film a fait l’objet dune présélection par l’Association Française des Cinémas Art et Essai (AFCAE). Quatre ou cinq films sont proposés, l’équipe de programmation en a choisi un pour vous. Le film peut être en VF ou en VOST, cette mention est précisée. Laissez-vous surprendre …
A 20h30 .
3 boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69
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English : Coup de coeur surprise (Rex)
L’événement Coup de coeur surprise (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-21 par Brive Tourisme
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