Coup de pouce numérique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Coup de pouce numérique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau mercredi 6 mai 2026.
Plouguerneau
Coup de pouce numérique
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 12:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Besoin d’aide pour utiliser votre ordinateur, tablette ou smartphone ? Des bénévoles de l’association AGIRabcd vous accueillent tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 10h à 12h à la médiathèque.
Cet atelier est gratuit et sans rendez-vous, ouvert à tou-te-s.
Vous pouvez amener votre propre outil si vous le souhaitez.
– Savoir utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone
menus, applications, enregistrement et classement des dossiers, sauvegarde, antivirus…
– Apprendre à communiquer et échanger
avec sa famille, ses amis… boîte mails, messagerie (messenger, whatsapp), visio…
– Pouvoir naviguer sur internet de manière sécurisée
comment sécuriser l’environnement numérique, protéger ses données personnelles et sa vie privée, éviter les arnaques…
– Les outils numériques…
… au service des demandeurs d’emploi France Travail, CV, intelligence artificielle, dans les relations avec les administrations CAF, CPAM, ANTS, santé, banque, assurance… .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English : Coup de pouce numérique
L’événement Coup de pouce numérique Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS
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