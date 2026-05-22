Coup de pouce numérique Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
Coup de pouce numérique Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau mercredi 10 juin 2026.
Plouguerneau
Coup de pouce numérique
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Besoin d’aide pour utiliser votre ordinateur, tablette ou smartphone ? Des bénévoles de l’association AGIRabcd vous accueillent tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 10h à 12h à la médiathèque.
Cet atelier est gratuit et sans rendez-vous, ouvert à tou-te-s.
Vous pouvez amener votre propre outil si vous le souhaitez.
– Savoir utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone
menus, applications, enregistrement et classement des dossiers, sauvegarde, antivirus…
– Apprendre à communiquer et échanger
avec sa famille, ses amis… boîte mails, messagerie (messenger, whatsapp), visio…
– Pouvoir naviguer sur internet de manière sécurisée
comment sécuriser l’environnement numérique, protéger ses données personnelles et sa vie privée, éviter les arnaques…
– Les outils numériques…
… au service des demandeurs d’emploi France Travail, CV, intelligence artificielle, dans les relations avec les administrations CAF, CPAM, ANTS, santé, banque, assurance… .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Coup de pouce numérique Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-22 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)
- Coup de pouce numérique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 27 mai 2026
- La Zicotek prêt d’instruments de musique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 27 mai 2026
- Journal du renard Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 27 mai 2026
- Atelier sculpture modelage ATELIER PIOKA Plouguerneau 29 mai 2026
- Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 30 mai 2026