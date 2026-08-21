Coup de projecteur sur les travaux du bâtiment moderne et sur la ferme bressane, Domaine des Saveurs – Les Planons, Saint-Cyr-sur-Menthon

Informations pratiques

Coup de projecteur sur les travaux du bâtiment moderne et sur la ferme bressane 19 et 20 septembre Domaine des Saveurs – Les Planons Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Coup de projecteur sur les travaux du bâtiment moderne et sur la ferme bressane classée monument historique. Ne manquez pas notre exposition temporaire « Dessous de campagne » et découvrez également l’œuvre de l’artiste Pierre Boggio. Le musée vous ouvre ses portes pour un accès libre et gratuit.

Programme :

– Exposition de photographies sur les travaux actuels dans le bâtiment moderne et plan du futur parcours de visite

– A 11 H et 16 H : visite flash « Dessous de campagne »

Durée : 15 minutes

– A 14 H : visite flash « Une ferme au 18ème siècle » – visite commentée sur l’architecture bressane et la ferme des Planons classée monument historique en 1938.

Durée : 30 minutes

– Campagne première: découvrez l’œuvre de l’artiste Pierre Boggio en résidence à l’occasion du festival rural « Campagne Première ». Nourri par les ex-voto anatomiques antiques, il a conçu une série de 12 céramiques exposées en dialogue avec une sélection de pièces sorties des réserves du musée, invitant les visiteurs à se rassembler et partager un moment convivial entre la Bresse, la Provence ou encore l’Italie.

– Concert avec l’orchestre de Grande Bourgogne

– Autres activités (espace de pique-nique, café bressan, rosalies et karts pour enfants)

Domaine des Saveurs – Les Planons 987 Chemin des Seiglieres, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon, France Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0385363122 https://patrimoines.ain.fr/n/domaine-des-saveurs-les-planons/n:810 Le Domaine des Saveurs – Les Planons est implanté sur un ancien domaine agricole de plus de 40 ha, dont 22 ha sont visitables aujourd’hui. Dans ce cadre naturel exceptionnel, vous découvrirez :

– Un musée de 3 000 m² à l’architecture de verre et de métal, qui constitue un écrin pour ses riches collections autour de la gastronomie et des richesses culinaires de l’Ain.

– Une ferme bressane remarquable par son ampleur, sa galerie, sa cheminée sarrasine conservée dans son intégralité et ses reconstitutions.

– Un domaine naturel, lieu de promenade..

Objet de collection à part entière, la ferme avec sa maison d’habitation dite « maison chauffure » est le clou de la visite du Domaine des Saveurs.

Une reconstitution d’après l’inventaire après-décès (1784) du laboureur et fermier du domaine, Benoît Chaffol y est reconsttuée. Cet inventaire a permis de replacer précisément les objets dans leur contexte donnant ainsi à voir les espaces de vie dans la ferme tels qu’ils étaient au XVIIIe siècle.

Coup de projecteur sur les travaux du bâtiment moderne et sur la ferme bressane classée monument historique. Ne manquez pas notre exposition temporaire « Dessous de campagne » et découvrez également …

©Domaine des Saveurs – Département de l’Ain