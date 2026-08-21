Visite du Domaine des Saveurs Les Planons Domaine des Saveurs Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon

samedi 19 septembre 2026 · Domaine des Saveurs Les Planons · Saint-Cyr-sur-Menthon

Informations pratiques

Saint-Cyr-sur-Menthon

Visite du Domaine des Saveurs Les Planons

Domaine des Saveurs Les Planons 987 Chem. des Seiglières Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Coup de projecteur sur les travaux du bâtiment moderne et sur la ferme bressanne classée monument historique.

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Domaine des Saveurs Les Planons 987 Chem. des Seiglières Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Spotlight on the construction of the modern building and the Bresse farmhouse, which is listed as a historic monument.

L’événement Visite du Domaine des Saveurs Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle