Visite du Domaine des Saveurs Les Planons Domaine des Saveurs Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon
samedi 19 septembre 2026 · Domaine des Saveurs Les Planons · Saint-Cyr-sur-Menthon
Informations pratiques
Saint-Cyr-sur-Menthon
Visite du Domaine des Saveurs Les Planons
Domaine des Saveurs Les Planons 987 Chem. des Seiglières Saint-Cyr-sur-Menthon Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Coup de projecteur sur les travaux du bâtiment moderne et sur la ferme bressanne classée monument historique.
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Domaine des Saveurs Les Planons 987 Chem. des Seiglières Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Spotlight on the construction of the modern building and the Bresse farmhouse, which is listed as a historic monument.
L’événement Visite du Domaine des Saveurs Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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