Coup de théâtre Centre culturel Fumel
Coup de théâtre Centre culturel Fumel dimanche 14 juin 2026.
Fumel
Coup de théâtre
Centre culturel 160 Rue du Centre Culturel Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Nous vous y attendons nombreux pour découvrir le travail des élèves !
Renseignements par téléphone. .
Centre culturel 160 Rue du Centre Culturel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 46 85
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English : Coup de théâtre
L’événement Coup de théâtre Fumel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée du Lot et Garonne
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