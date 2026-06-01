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Coup de théâtre Centre culturel Fumel

Coup de théâtre Centre culturel Fumel

Coup de théâtre Centre culturel Fumel dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Centre culturel

Adresse : 160 Rue du Centre Culturel

Ville : 47500 Fumel

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Fumel

Coup de théâtre

Centre culturel 160 Rue du Centre Culturel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Nous vous y attendons nombreux pour découvrir le travail des élèves !
Renseignements par téléphone.   .

Centre culturel 160 Rue du Centre Culturel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 46 85 

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English : Coup de théâtre

L’événement Coup de théâtre Fumel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée du Lot et Garonne

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