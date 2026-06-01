Coup de théâtre Centre culturel Fumel

Fumel

Coup de théâtre

Centre culturel 160 Rue du Centre Culturel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Nous vous y attendons nombreux pour découvrir le travail des élèves !

Renseignements par téléphone. .

Centre culturel 160 Rue du Centre Culturel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 46 85

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English : Coup de théâtre

L’événement Coup de théâtre Fumel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée du Lot et Garonne