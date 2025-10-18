Nadau en concert Rue Henri Cavalier Fumel

Nadau en concert

Rue Henri Cavalier Parc des sports Henri Cavailler Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

2026-06-20

Le comité des fêtes de Fumel, avec le soutien de la ville de Fumel, organise une soirée exceptionnelle le samedi 20 juin 2026 avec le concert du groupe NADAU au grand complet. Concert en plein air, assis (chaises), placement libre. Ouverture des portes à 18h, début du concert à 21h30, fin à 23h30. Buvette et restauration sur place avant et après le concert. .

+33 6 87 50 80 29

English : Nadau en concert

The Fumel Festival Committee, with the support of the town of Fumel, is organizing an exceptional evening on Saturday, June 20, 2026, with a concert by the full NADAU band.

German : Nadau en concert

Das Festkomitee von Fumel organisiert mit Unterstützung der Stadt Fumel am Samstag, den 20. Juni 2026, einen außergewöhnlichen Abend mit einem Konzert der gesamten Gruppe NADAU.

Italiano :

Il Comitato Festeggiamenti di Fumel, con il sostegno della città di Fumel, organizza una serata eccezionale sabato 20 giugno 2026 con un concerto della band NADAU.

Espanol : Nadau en concert

La Comisión de Fiestas de Fumel, con el apoyo del Ayuntamiento de Fumel, organiza una velada excepcional el sábado 20 de junio de 2026 con un concierto de la banda al completo NADAU.

