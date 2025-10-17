Du Rock dans les cuves Journée anniversaire 10 ans Brasserie Hopale Fumel
Du Rock dans les cuves Journée anniversaire 10 ans Brasserie Hopale Fumel samedi 30 mai 2026.
Du Rock dans les cuves Journée anniversaire 10 ans
Brasserie Hopale 2 avenue de l’Usine Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Journée anniversaire 10 ans de la brasserie HOPALE.
Journée anniversaire 10 ans de la brasserie HOPALE. .
Brasserie Hopale 2 avenue de l’Usine Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 75 04 61
English : Du Rock dans les cuves Journée anniversaire 10 ans
10th anniversary day of the HOPALE brewery.
German : Du Rock dans les cuves Journée anniversaire 10 ans
10-Jahres-Jubiläumstag der Brauerei HOPALE.
Italiano :
10° anniversario del birrificio HOPALE.
Espanol : Du Rock dans les cuves Journée anniversaire 10 ans
Décimo aniversario de la fábrica de cerveza HOPALE.
L’événement Du Rock dans les cuves Journée anniversaire 10 ans Fumel a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Villeneuve Vallée du Lot