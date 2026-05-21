Fumel

Spectacle Vanessa et sa troupe Inspiration

Centre Culturel de Fumel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-06

Spectacle musical de danse moderne-jazz. .

Centre Culturel de Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 53 75 16 vanessaetsatroupe@sfr.fr

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English : Spectacle Vanessa et sa troupe Inspiration

L’événement Spectacle Vanessa et sa troupe Inspiration Fumel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée du Lot et Garonne