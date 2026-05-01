Hopale fête ses 10 ans Brasserie Hopale Fumel
Hopale fête ses 10 ans Brasserie Hopale Fumel samedi 30 mai 2026.
Fumel
Hopale fête ses 10 ans
Brasserie Hopale 2 Avenue de l’Usine Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
10 ans à touiller du grain, le 30 mai on fête ça avec vous !
Concerts, blind-test avec tout un tas de goodies à gagner, tatoo-flash, food-trucks… .
Brasserie Hopale 2 Avenue de l’Usine Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 72 61 89
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English : Hopale fête ses 10 ans
L’événement Hopale fête ses 10 ans Fumel a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne