Concours de belote Association franco-portugaise Fumel
Concours de belote Association franco-portugaise Fumel samedi 6 juin 2026.
Fumel
Concours de belote
Association franco-portugaise 16 rue Metairie Basse Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Repas à 19h suivi du début du concours de belote à 21h.
Réservation obligatoire avant le 02 juin 2026. .
Association franco-portugaise 16 rue Metairie Basse Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 97 47 39 Afpf47@gmail.com
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Fumel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée du Lot et Garonne