Concours de belote Association franco-portugaise Fumel

Fumel

Concours de belote

Association franco-portugaise 16 rue Metairie Basse Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Repas à 19h suivi du début du concours de belote à 21h.

Réservation obligatoire avant le 02 juin 2026. .

Association franco-portugaise 16 rue Metairie Basse Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 97 47 39 Afpf47@gmail.com

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Fumel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée du Lot et Garonne