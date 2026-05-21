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Concours de belote Association franco-portugaise Fumel

Concours de belote Association franco-portugaise Fumel

Concours de belote Association franco-portugaise Fumel samedi 6 juin 2026.

Lieu : Association franco-portugaise

Adresse : 16 rue Metairie Basse

Ville : 47500 Fumel

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 9 9 9 Tarif de base plein tarif

Fumel

Concours de belote

Association franco-portugaise 16 rue Metairie Basse Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Repas à 19h suivi du début du concours de belote à 21h.
Réservation obligatoire avant le 02 juin 2026.   .

Association franco-portugaise 16 rue Metairie Basse Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 97 47 39  Afpf47@gmail.com

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Fumel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée du Lot et Garonne

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