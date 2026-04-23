Coupe d’Argent Barrière Deauville Polo Cup Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville
Coupe d’Argent Barrière Deauville Polo Cup Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville lundi 10 août 2026.
Deauville
Coupe d’Argent Barrière Deauville Polo Cup
Hippodrome de Deauville-La Touques Accès depuis le Boulevard Mauger Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-10
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-10
Pendant plus de cinquante ans, la Coupe d’Argent a su acquérir une remarquable notoriété auprès des joueurs tant amateurs que professionnels. Elle fait son grand retour cette année pour inaugurer la Barrière Deauville Polo Cup !
Pendant plus de cinquante ans, la Coupe d’Argent, de niveau 14/16 goals, a su acquérir une remarquable notoriété auprès des joueurs tant amateurs que professionnels. Elle fait son grand retour cette année pour inaugurer la Barrière Deauville Polo Cup !
Finale de la Coupe d’Argent dimanche 16 août.
Lors de la dernière édition, c’est Talandracas qui a remporté la Coupe d’Argent, suite à une finale de 9 goals face à Love Bandits, à la hauteur des attentes ! .
Hippodrome de Deauville-La Touques Accès depuis le Boulevard Mauger Deauville 14800 Calvados Normandie contact@deauvillepoloclub.com
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English : Coupe d’Argent Barrière Deauville Polo Cup
For over fifty years, the Coupe d’Argent has built up a remarkable reputation among both amateur and professional players. This year, it makes its grand return to inaugurate the Barrière Deauville Polo Cup!
L’événement Coupe d’Argent Barrière Deauville Polo Cup Deauville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SPL Deauville
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