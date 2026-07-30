Grande fête de la Saint-Laurent Le Coteau Deauville

Informations pratiques

Deauville

Grande fête de la Saint-Laurent

Le Coteau Eglise Saint-Laurent Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Les Amis de l’église Saint-Laurent, qui veille à la préservation et la mise en valeur patrimoniale de l’ancienne petite église de Deauville, célèbre son saint patron.

Les Amis de l’église Saint-Laurent, qui veille à la préservation et la mise en valeur patrimoniale de l’ancienne petite église de Deauville, célèbre son saint patron.

Au programme

18h Messe

19h Buffet offert par l’association des Amis de St Laurent

20h Concert piano et voix par Nicole et Mathilde Marodon .

Le Coteau Eglise Saint-Laurent Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

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English : Grande fête de la Saint-Laurent

The Friends of Saint-Laurent Church, which works to preserve and promote the heritage of the old little church in Deauville, is celebrating its patron saint.

L’événement Grande fête de la Saint-Laurent Deauville a été mis à jour le 2026-07-21 par OT SPL Deauville