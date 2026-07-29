Rencontre dédicace Julia de Funès Pensées distinguées Place du Marché Deauville
samedi 1 août 2026 · Place du Marché · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Rencontre dédicace Julia de Funès Pensées distinguées
Place du Marché Librairie du Marché Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01 13:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Sous la forme d’une correspondance philosophique, ce livre propose un manuel d’émancipation intellectuelle. Lettre après lettre, une distinction conceptuelle vient éclairer les débats contemporains, aiguiser le jugement, retrouver la précision que le prêt-à-penser a enterrée.
Dans un monde saturé de certitudes et de discours binaires, où chacun croit détenir la vérité, la pensée capitule. On confond l’évidence et la vérité, l’offense et le préjudice, le blasphème et le racisme. On prend le consentement pour de la résignation, le vraisemblable pour le vrai. Faute de distinction, l’esprit s’éteint.
Sous la forme d’une correspondance philosophique, ce livre propose un manuel d’émancipation intellectuelle. Lettre après lettre, une distinction conceptuelle vient éclairer les débats contemporains, aiguiser le jugement, retrouver la précision que le prêt-à-penser a enterrée.
Ni traité ni leçon de morale, Pensées distinguées redonne à la nuance sa dignité et à la pensée son tranchant. Car distinguer, ce n’est pas couper les cheveux en quatre c’est refuser la facilité, déjouer les pièges du langage, reconquérir sa liberté de penser. .
Place du Marché Librairie du Marché Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 88 92 95
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English : Rencontre dédicace Julia de Funès Pensées distinguées
Taking the form of a philosophical correspondence, this book serves as a guide to intellectual emancipation. Letter by letter, a conceptual distinction sheds light on contemporary debates, sharpens one’s judgement, and restores the precision that ready-made thinking has buried.
L’événement Rencontre dédicace Julia de Funès Pensées distinguées Deauville a été mis à jour le 2026-07-21 par OT SPL Deauville
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