Coupe de France, championnat departementale trip mixte

Avenue Pierre Mendès France Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Vendredi 1er, 2ème tour de zone départementale de la coupe de France.

Samedi et dimanche championnat départementale qualificatif au championnat de France en triplette mixte.

Vendredi 1er, 2ème tour de zone départementale de la coupe de France.

Samedi et dimanche championnat départementale qualificatif au championnat de France en triplette mixte. .

Avenue Pierre Mendès France Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 79 71 42 08 petanquedescartes@gmail.com

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English :

Friday: 1st and 2nd departmental zone rounds of the French Cup.

Saturday and Sunday: departmental championship qualifying for the French mixed triplet championship.

L’événement Coupe de France, championnat departementale trip mixte Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire