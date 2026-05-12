Coupe de France de VTT Descente (DH) route de Pré la Joux Châtel

Châtel

Coupe de France de VTT Descente (DH)

route de Pré la Joux Pré la Joux Châtel Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 09:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Pour la fin de saison de compétition en Coupe de France de VTT du 4 au 6 septembre, Châtel sera l’hôte de la 4ème et dernière manche de la Coupe de France MTB DHI UCI CLASSE 1.

.

route de Pré la Joux Pré la Joux Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes engagement.vtt@ffc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : French Downhill Mountain Bike Cup (DH)

To round off the competitive season, Châtel will host the final round of the French Downhill MTB Cup.

L’événement Coupe de France de VTT Descente (DH) Châtel a été mis à jour le 2026-05-12 par Châtel Tourisme