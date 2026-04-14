Marché de Châtel en hiver Châtel
Marché de Châtel en hiver Châtel jeudi 17 décembre 2026.
Châtel
Marché de Châtel en hiver
Route du Meurba Châtel Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-16 08:00:00
fin : 2026-04-14 12:30:00
Date(s) :
2026-12-16
Chaque mercredi sur le marché de Châtel vous trouverez des fruits et légumes, des fromages de producteurs locaux, du poisson, une rôtisserie, des fleurs, des vêtements, artisanat, des souvenirs…
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Route du Meurba Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 22 44 touristoffice@chatel.com
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English : Châtel winter market
Every Wednesday at the Châtel market you will find fruits and vegetables, cheeses from local producers, fish, a rotisserie, flowers, clothes, workcrafts, souvenirs…
L’événement Marché de Châtel en hiver Châtel a été mis à jour le 2026-04-20 par Châtel Tourisme
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