Marché de Châtel Route de Thonon Châtel

Châtel

Marché de Châtel

Route de Thonon Place de l’église Châtel Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-16 08:30:00

fin : 2026-04-14 12:30:00

Date(s) :

2026-12-16

Chaque mercredi sur le marché de Châtel vous trouverez des fruits et légumes, des fromages de producteurs locaux, du poisson, une rôtisserie, des fleurs, des vêtements, des souvenirs…

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Route de Thonon Place de l’église Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 22 44 touristoffice@chatel.com

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English : Châtel Market

Every Wednesday at the Châtel market you will find fruits and vegetables, cheeses from local producers, fish, a rotisserie, flowers, clothes, souvenirs…

L’événement Marché de Châtel Châtel a été mis à jour le 2026-04-16 par Châtel Tourisme