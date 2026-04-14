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Marché de Châtel Route de Thonon Châtel

Marché de Châtel Route de Thonon Châtel mercredi 16 décembre 2026.

Lieu : Route de Thonon

Adresse : Place de l'église

Ville : 74390 Châtel

Département : Haute-Savoie

Début : mercredi 16 décembre 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Châtel

Marché de Châtel

Route de Thonon Place de l’église Châtel Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-16 08:30:00
fin : 2026-04-14 12:30:00

Date(s) :
2026-12-16

Chaque mercredi sur le marché de Châtel vous trouverez des fruits et légumes, des fromages de producteurs locaux, du poisson, une rôtisserie, des fleurs, des vêtements, des souvenirs…
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Route de Thonon Place de l’église Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 22 44  touristoffice@chatel.com

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English : Châtel Market

Every Wednesday at the Châtel market you will find fruits and vegetables, cheeses from local producers, fish, a rotisserie, flowers, clothes, souvenirs…

L’événement Marché de Châtel Châtel a été mis à jour le 2026-04-16 par Châtel Tourisme

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