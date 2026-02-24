Coupe Nouvelle-Aquitaine BMX Parc de Nahuques Mont-de-Marsan

Coupe Nouvelle-Aquitaine BMX

Coupe Nouvelle-Aquitaine BMX Parc de Nahuques Mont-de-Marsan samedi 21 mars 2026.

Coupe Nouvelle-Aquitaine BMX

Parc de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Compétition sportive de BMX. DJ sur place
Restauration & buvette   .

Parc de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine   bmx@stade-montois.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coupe Nouvelle-Aquitaine BMX

L’événement Coupe Nouvelle-Aquitaine BMX Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Mont-de-Marsan