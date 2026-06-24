Vendays-Montalivet

COUPS DE COEUR

2 Place du 8 Mai 1945 Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Les Ateliers Créatifs et le Vernissage Spectacle

C’est un rendez-vous culturel et convivial divisé en deux grands moments

Les Ateliers Des sessions d’initiation et d’expression pour s’essayer à la peinture, à l’écriture et au tricot.

Le Vernissage et les Animations Un moment festif pour découvrir des réalisations tout en profitant de courtes représentations de danse, de chant et de petites scénettes de théâtre.

En clair l’événement parfait pour exprimer sa créativité et profiter d’un bon moment artistique et animé ! .

2 Place du 8 Mai 1945 Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 83 18

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English : COUPS DE COEUR

L’événement COUPS DE COEUR Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vendays-Montalivet