Authon-du-Perche

Courants d’Arts 2026 Festival Art Singulier

2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La XVIIIe édition de Courants d’Arts est de retour à Authon du Perche.

Découvrez l’Art Singulier, Brut, Insolite, Hors Norme, en Marge et Outsider.

Un Festival pluriel et singulièrement à part !

30 artistes à découvrir.

L’occasion unique de vous émerveiller et de vous laisser vous surprendre -)

La XVIIIe édition de Courants d’Arts est de retour à Authon du Perche du 23 au 25 mai 2026.

Les A.m.I.s. complice d’une escapade champêtre annuelle, de cet Art si souvent prisonnier des villes, témoins d’une idylle entre un public attentif et une création protéiforme, vaste florilège de propositions décomplexées à la fois dense et pleine d’esprit où la dimension de liberté et d’intensité fait écho à la dimension discursive du génie créateur de l’artiste, loin des tendances muséales actuelles…

Découvrez l’Art Singulier, Brut, Insolite, Hors Norme, en Marge et Outsider

Un Festival pluriel et singulièrement à part, avec trentaine d’artistes à découvrir.

Expo 11h à 18h

L’occasion unique de vous émerveiller -) .

2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire amisassociation@gmail.com

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English :

The 18th edition of Courants d’Arts returns to Authon du Perche.

Discover Art Singulier, Brut, Insolite, Hors Norme, en Marge and Outsider.

A singularly plural Festival!

30 artists to discover.

A unique opportunity to marvel and be surprised -)

L’événement Courants d’Arts 2026 Festival Art Singulier Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-04-25 par OTs DU PERCHE