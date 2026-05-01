Fête de la Trinité & Fête foraine 2026 Authon-du-Perche
Fête de la Trinité & Fête foraine 2026 Authon-du-Perche samedi 30 mai 2026.
Authon-du-Perche
Fête de la Trinité & Fête foraine 2026
Place du Marché Authon-du-Perche Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Pour célébrer la Fête de la Trinité, de nombreuses et joyeuses animations durant tout le week-end !
Samedi 30 mai Concours de pétanque, marché artisanal, ateliers enfants, spectacle, retraite aux flambeaux..
Dimanche 31 mai Brocante, barbecue géant, spectacles..
Pour célébrer la Fête de la Trinité de nombreuses et joyeuses animations durant tout le week-end !
Samedi 30 mai
09h30 Concours de pétanque
16h00 Goûter et ateliers enfants
Nouveau marché artisanal et fermier I Buvette et restauration sur place
22h30 Retraite aux flambeaux avec La Boite Noire I Départ Place du Marché
Dimanche 31 mai
Brocante 8h -19h
Animation avec 0 Caraçao Portugal
12h00 Apéritif offert par la municipalité I Pelouse, Salle René Soler
13h00 Barbecue géant I Pelouse, Salle René Soler .
Place du Marché Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 44 53 35 15
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English :
To celebrate the Feast of the Trinity, there’s plenty of fun and entertainment all weekend long!
Saturday May 30: Petanque competition, craft market, children’s workshops, shows, torchlight procession…
Sunday May 31: Flea market, giant barbecue, shows…
L’événement Fête de la Trinité & Fête foraine 2026 Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-05-16 par OTs DU PERCHE