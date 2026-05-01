Authon-du-Perche

Fête de la Trinité & Fête foraine 2026

Place du Marché Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Pour célébrer la Fête de la Trinité, de nombreuses et joyeuses animations durant tout le week-end !

Samedi 30 mai Concours de pétanque, marché artisanal, ateliers enfants, spectacle, retraite aux flambeaux..

Dimanche 31 mai Brocante, barbecue géant, spectacles..

Pour célébrer la Fête de la Trinité de nombreuses et joyeuses animations durant tout le week-end !

Samedi 30 mai

09h30 Concours de pétanque

16h00 Goûter et ateliers enfants

Nouveau marché artisanal et fermier I Buvette et restauration sur place

22h30 Retraite aux flambeaux avec La Boite Noire I Départ Place du Marché

Dimanche 31 mai

Brocante 8h -19h

Animation avec 0 Caraçao Portugal

12h00 Apéritif offert par la municipalité I Pelouse, Salle René Soler

13h00 Barbecue géant I Pelouse, Salle René Soler .

Place du Marché Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 44 53 35 15

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English :

To celebrate the Feast of the Trinity, there’s plenty of fun and entertainment all weekend long!

Saturday May 30: Petanque competition, craft market, children’s workshops, shows, torchlight procession…

Sunday May 31: Flea market, giant barbecue, shows…

L’événement Fête de la Trinité & Fête foraine 2026 Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-05-16 par OTs DU PERCHE