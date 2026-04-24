L’Authonnaise 8ème édition Authon-du-Perche
L’Authonnaise 8ème édition Authon-du-Perche samedi 6 juin 2026.
Authon-du-Perche
L’Authonnaise 8ème édition
2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’Authonnaise I 8ème rando dinatoire
Partez pour une marche dinatoire sur réservation, avec un circuit de 12 ou 15 km.
Accueil et départ de 17h00 à 18h00 à la salle des fêtes.
Voir auprès des organisateurs pour réservation
L’Authonnaise I 8ème rando dinatoire
Partez pour une marche dinatoire sur réservation, avec un circuit de 12 ou 15 km.
Accueil et départ de 17h00 à 18h00 à la salle des fêtes.
Voir auprès des organisateurs pour réservation .
2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 28 04 36 71
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English :
L’Authonnaise I 8th dinner walk
Join us for a dinner walk (reservation required), with a 12 or 15 km circuit.
Welcome and departure from 5:00 to 6:00 pm at the village hall.
Please contact the organizers for reservations
L’événement L’Authonnaise 8ème édition Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE