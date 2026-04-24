Authon-du-Perche

L’Authonnaise 8ème édition

2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’Authonnaise I 8ème rando dinatoire

Partez pour une marche dinatoire sur réservation, avec un circuit de 12 ou 15 km.

Accueil et départ de 17h00 à 18h00 à la salle des fêtes.

Voir auprès des organisateurs pour réservation

L’Authonnaise I 8ème rando dinatoire

Partez pour une marche dinatoire sur réservation, avec un circuit de 12 ou 15 km.

Accueil et départ de 17h00 à 18h00 à la salle des fêtes.

Voir auprès des organisateurs pour réservation .

2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 28 04 36 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Authonnaise I 8th dinner walk

Join us for a dinner walk (reservation required), with a 12 or 15 km circuit.

Welcome and departure from 5:00 to 6:00 pm at the village hall.

Please contact the organizers for reservations

L’événement L’Authonnaise 8ème édition Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE