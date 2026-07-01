Courges en folie, Médiathèque Communautaire De Beaucamps-Le-Vieux, Beaucamps-le-Vieux

Informations pratiques

Courges en folie Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque Communautaire De Beaucamps-Le-Vieux Somme

atelier limité à 12 personnes à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Nous vous proposons de venir réaliser une citrouille, un potimarron, la courge de choix en laine feutrée à l’aiguille ou en tissus.

Médiathèque Communautaire De Beaucamps-Le-Vieux 3 rue de la Poste 80430 Beaucamps-le-Vieux Beaucamps-le-Vieux 80430 Somme Hauts-de-France 0322473781 https://www.mediatheques-cc2so.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.blv@cc2so.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0322473781 »}]

Biblis en folie 2026

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