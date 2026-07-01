« Fakes news » l’escape game, Médiathèque Communautaire De Beaucamps-Le-Vieux, Beaucamps-le-Vieux

Informations pratiques

« Fakes news » l’escape game 2 et 3 octobre Médiathèque Communautaire De Beaucamps-Le-Vieux Somme

Jeu en équipe limitée à 6 joueurs par session, à partir de 14 ans et adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Vous serez membres d’un service secret chargé de surveiller et de démanteler les organisations de cyber-terrorisme. Un groupe de cyber-terroristes, les NO-ID menacent d’inonder internet de fake news pour semer le chaos dans les médias du monde entier. Leur objectif est que plus personne ne puisse faire la différence entre le vrai et le faux et surtout ne puisse plus utiliser internet. Ils veulent dénoncer les dangers qui règnent sur le web et notamment les fakes news qui inondent la toile.

Saurez-vous déjouer les pièges et relever le défi ?

Médiathèque Communautaire De Beaucamps-Le-Vieux 3 rue de la Poste 80430 Beaucamps-le-Vieux Beaucamps-le-Vieux 80430 Somme Hauts-de-France 0322473781 https://www.mediatheques-cc2so.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.blv@cc2so.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0322473781 »}]

Biblis en folie 2026

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