Courir ou marcher pour des Prunes Vaivre-et-Montoille
dimanche 6 septembre 2026 · Vaivre-et-Montoille
Informations pratiques
Vaivre-et-Montoille
Courir ou marcher pour des Prunes
Lac de Vesoul-Vaivre Vaivre-et-Montoille Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Un évènement sportif, solidaire et convivial. Organisé par Vesoul Marathon, au profit des associations le sourire de Pépino et les P’tits Doudous .
3 distances au choix, sans notion de temps ni de classement 2km, 5km, 7km. Départ à 10h pour les enfants et à 10H30 pour les adultes.
De nouvelles animations vous attendent !
Inscription en ligne. .
Lac de Vesoul-Vaivre Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Courir ou marcher pour des Prunes
L’événement Courir ou marcher pour des Prunes Vaivre-et-Montoille a été mis à jour le 2026-08-12 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL