UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vaivre-et-Montoille

Courir ou marcher pour des Prunes Vaivre-et-Montoille

dimanche 6 septembre 2026 · Vaivre-et-Montoille

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
Lac de Vesoul-Vaivre
Ville
70000 Vaivre-et-Montoille
Département
Haute-Saône
Tarif
2 2 2 Tarif enfant Tarif enfant

Vaivre-et-Montoille

Courir ou marcher pour des Prunes

Lac de Vesoul-Vaivre Vaivre-et-Montoille Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Un évènement sportif, solidaire et convivial. Organisé par Vesoul Marathon, au profit des associations le sourire de Pépino et les P’tits Doudous .
3 distances au choix, sans notion de temps ni de classement 2km, 5km, 7km. Départ à 10h pour les enfants et à 10H30 pour les adultes.
De nouvelles animations vous attendent !
Inscription en ligne.   .

Lac de Vesoul-Vaivre Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Courir ou marcher pour des Prunes

L’événement Courir ou marcher pour des Prunes Vaivre-et-Montoille a été mis à jour le 2026-08-12 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

À voir aussi à Vaivre-et-Montoille (Haute-Saône)