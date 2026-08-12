Informations pratiques

Vaivre-et-Montoille

Courir ou marcher pour des Prunes

Lac de Vesoul-Vaivre Vaivre-et-Montoille Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Un évènement sportif, solidaire et convivial. Organisé par Vesoul Marathon, au profit des associations le sourire de Pépino et les P’tits Doudous .

3 distances au choix, sans notion de temps ni de classement 2km, 5km, 7km. Départ à 10h pour les enfants et à 10H30 pour les adultes.

De nouvelles animations vous attendent !

Inscription en ligne. .

Lac de Vesoul-Vaivre Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Courir ou marcher pour des Prunes

L’événement Courir ou marcher pour des Prunes Vaivre-et-Montoille a été mis à jour le 2026-08-12 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL