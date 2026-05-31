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Cours cuisses-abdos-fessiers, Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex, Genève

Cours cuisses-abdos-fessiers, Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex, Genève

Cours cuisses-abdos-fessiers, Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex, Genève dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex

Adresse : Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex

Ville : 1226 Genève

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Cours cuisses-abdos-fessiers Dimanche 28 juin, 10h30 Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T11:30:00+02:00

Envie de faire du sport en pleine nature ? Prenez part au cours de cuisses, abdos, fessiers !

Pensé pour tous les niveaux, cet entraînement tonique est parfait pour renforcer votre sangle abdominale, sculpter le bas du corps et retrouver une belle énergie.

Parc Jean-Marie Gignoux
Dimanche 28 juin
⏰ De 10h30 à 11h30
Dès 16 ans
Pensez à prendre votre tapis
Gratuit

Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex Parc Jean-Marie Gignoux, 1226 Thônex Genève 1226 Genève
Envie de faire du sport en pleine nature ? Prenez part au cours de cuisses, abdos, fessiers !

Juliette Mauler

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